Sinner, parla la raccattapalle Caroline: «Stare vicino a lui e parlargli è stato bellissimo, è uno dei miei tennisti preferiti»

Non era passato per nulla inosservato il bel gesto di Jannik Sinner durante la semifinale di Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Durante l'interruzione del match per pioggia, il tennista azzurro aveva tenuto l'ombrello alla raccattapalle, dimostrando grande galanteria ed educazione.

Sinner tiene l'ombrello alla raccattapalle sotto la pioggia: il gesto che fa vergognare Alcaraz (che invece si fa coprire)

La raccattapalle racconta la conversazione con Sinner

Il gesto di Jannik aveva fatto il giro del web e in tanti avevano elogiato la sua azione nei confronti della ragazza. Proprio la raccattapalle Caroline ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando la conversazione con Sinner durante quel momenti di attesa, sotto la pioggia: «Ho avuto la grande opportunità di stare accanto a Sinner durante la partita. Stava piovendo e gli stavo tenendo l'ombrello, così lui mi ha chiesto di sedermi accanto a lui e mi ha tenuto l'ombrello.

Abbiamo iniziato a parlare, mi ha chiesto da quanto anni giocassi a tennis e a quali partite avessi assistito dal campo. Mi ha chiesto anche domande sul mio lavoro da raccattapalle, sulla posizione da tenere in campo e così gli ho spiegato tutto. Stare accanto a Jannik è stato molto bello, lo adoro, è uno dei miei tennisti preferiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono molto fortunato ad averlo incontrato e ad averci parlato».