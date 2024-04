Madrid, Darderi batte Monfils al primo turno in due set (6-4, 6-2). È la sua prima vittoria in un Masters 1000

Nella giornata di Madrid arriva una grande gioia per l'Italia. Importante vittoria dell'italiano Luciano Darderi che nel primo turno del Madrid Open supera nettamente Gael Monfils in due set (6-4, 6-2). L'azzurro vola al secondo turno del Mastes 1000 di Madrid, dimostrando grande maturità. Vittoria in un'ora e 15 minuti per Darderi che vince di forza il primo set e poi in scioltezza si sbarazza del francese nel secondo.

Il 22enne italo-argentino stacca il pass per il secondo turno del torneo della capitale spagnola, sfruttando il servizio per chiudere il match. Darderi tiene il palleggio quando serve e attacca nei momenti giusti, sfruttando anche la maggiore prestanza atletica rispetto al 37enne parigino. Si conserva il primo ace della partita nel penultimo punto e chiude il match con estrema eleganza, con un altro ace (il secondo di fila). Darderi scala diverse posizioni nel ranking Atp, passando dalla n°60 alla n°56 e si gode la prima vittoria in un Masters 1000.