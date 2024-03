Chi è Kokkinakis, il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells: ranking Atp, infortuni, altezza e quando giocano

Dopo aver sconfitto Marcos Giron, Thanasi Kokkinakis ha strappato il pass per accedere al secondo turno di Indian Wells, il primo Master 1000 della stagione dove incontrerà Sinner. Il torneo che si tiene in California in questi giorni entra nel vivo con i big del torneo che scendono in campo sul cemento blu per cercare di raggiungere la finale. L'incontro tra l'australiano e Jannik è il primo per l'italiano, che ha l'occasione per superare Carlos Alcaraz nel ranking Atp.

