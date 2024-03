Alcaraz e l'infortunio nascosto alla caviglia: «La vittoria a Indian Wells significa molto, avevo molti dubbi sulle mie condizioni»

Carlos Alcaraz ha trionfato a Indian Wells conquistando il Masters 1000 in California nel confronto contro Medved. Una vittoria netta, quella dello spagnolo che ha vinto in due set (7-6, 6-1), faticando un pò di più nel primo set e dominando nel secondo. Il bis del successo dell'anno scorso, sempre contro il russo.

Alcaraz (dopo aver eliminato Sinner) batte Medvedev e fa il bis a Indian Wells. Berrettini ko in finale a Phoenix

La rivelazione di Alcaraz sul suo infortunio

La curiosità, però, riguarda l'infortunio nascosto di Alcaraz che lo ha costretto a giocare in condizioni non ottimali. Un problema alla caviglia che il classe 2003 si porta dietro da diverso tempo. I dubbi del tennista sulle proprie condizioni sono rimaste per tutto l'arco del torneo. Solo dopo aver battuto Daniil Medvedev e aver ricevuto il trofeo, Alcaraz ha spiegato che l'infortunio era più grave di quanto avesse pensato in precedenza.

Nonostante il problema alla caviglia, Alcaraz è stato in grado di battere in fila Zverev, Sinner e Medved, dimostrando di avere una forza mentale, oltre che fisica, fuori dal comune. «Vincere questo torneo significa molto per me perché la settimana prima dell'inizio avevo molti dubbi sulla mia caviglia. Ricordo il mio primo allenamento da solo qui a Indian Wells: passavo 30 minuti senza muovermi, non potevo giocare al massimo livello, non mi sentivo bene con la caviglia e avevo tanti dubbi in testa, ma già dal primo turno ho iniziato a sentirmi meglio.