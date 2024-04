Quando Sinner può diventare n°1 nel ranking Atp: Djokovic perde punti, tutti gli occhi sul Roland Garros

Il calendario porta Jannik Sinner prima sulla terra rossa di Madrid e poi su quella di Roma, con l'obiettivo di conquistare punti importanti per la classifica Atp. L'altoatesino, infatti, è tornato numero 2 al mondo grazie ai punti reucperati nel Master 1000 di Monte Carlo. L'assenza di Alcaraz a Barcellona, poi, ha fatto sì che lo spagnolo si sia allontanato dalla seconda piazza, ma non in mood così netto. In vista dei prossimi tornei, Sinner può cercare di diventare numero 1 al mondo, anche se il sorpasso a Djokovic non avverrà presto.

Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere il match di secondo turno con Sonego all'Atp di Madrid