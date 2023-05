Medvedev: «La pioggia? A dire la verità mi sono messo a ridere...»

Più che "singing", "dancing" in the rain per Medvedev che conquista la finale degli Internazionali di tennis con un balletto che sa di beffa per Tsitsipas. Il russo, dopo la vittoria in due set contro il greco, si è messo a ballare in mezzo al campo del Centrale proprio come fece il greco a Cincinnati nel 2022: «Sì è stato un balletto divertente, mi sono divertito ma questo non vuole dire che lo farò dopo ogni successo». Medvedev ha commentato poi la durata del match, un lunghissimo pomeriggio caratterizzato dalla pioggia: «In situazioni come queste rischi di innervosirti ma in verità mi sono messo a ridere. Ogni volta che ci dicevano di rientrare, messo il piede in campo ci rimandavano negli spogliatoi. Mi sono riscaldato tipo sei o sette volte, ma ripeto invece di arrabbiarmi mi sono divertito, non so perché...»