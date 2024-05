Sinner, quanto perde con il ritiro al Masters 1000 di Madrid: il montepremi (quasi) milionario

Ci avviciniamo alla conclusione del Madrid Open che ha già due semifinalisti. Uno di questi è il canadese Auger-Aliassime che è approdato direttamente in semifinale, alla luce del ritiro di Jannik Sinner. Nella giornata di mercoledì a sorpresa Rublev ha eliminato Carlos Alcaraz, staccando anche lui il pass per il penultimo atto del torneo. Questa sera sarà il turno di Fritz contro Cerundolo. Giovedì, invece, Medvedev affronterà Lehecka.

Sinner, quando gioca i quarti di finale a Madrid: sfiderà Auger-Aliassime. Orario e dove vederla

Quanto avrebbe guadagnato Sinner vincendo Madrid

I segnali di Sinner dal punto di vista fisico non erano confortevoli e oggi è arrivata la decisione di abbandonare il Masters 1000 di Madrid. Un ritiro che non compromette la rincorsa di Jannik al primo posto della classifica Atp. Oltre ai punti guadagnati, che lo avvicinano sempre di più al n°1 Novak Djokovic, è considerevole anche il guadagno di Sinner in questo torneo.

Con l'accesso agli ottavi Jannik aveva ottenuto un montepremi pari a 88.440 dollari statunitensi (circa 82.500 euro). Avendo staccato il pass per i quarti di finale si è assicurato 161.995 dollari. L'eventuale approdo in semifinale gli sarebbe valso un montepremi da 284.590 dollari. Il finalista perdente del torneo si consolerà con 512.260 dollari, il vincitore invece festeggerà non solo il titolo ma anche un montepremi da 963.225 dollari.