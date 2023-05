Internazionali Tennis, il programma delle finali: tutti gli orari

Eccoci arrivati all'ultimo atto del torneo. Le due settimane di Roma sono ormai alle spalle. Ma c'è da capire adesso chi vincerà l'Atp Master 1000 della Capitale. Domenica è il giorno finale. Quello che consegnerà il titolo. E non ci sono i favoriti in fondo, almeno quelli della vigilia. Ma ci sono due che all'inizio erano gli outsider, ma che adesso sono qui. Beh forse Medveved tanto outsider non era a dire il vero. E lui un poco i pronostici li ha rispettati. E parte da favorito contro Rune. Ovviamente prima ci sarà la finale del doppio. Poi l'ultimo scambio. Andiamo a vedere gli orari.

CAMPO CENTRALE

Ore 13,00: Haase-Van de Zandschulp - Nys-Zielinski

Non prima delle 16,00: Rune-Medvedev