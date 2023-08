Internazionali di Todi, alle 21 la finale tra Tabur e Darderi

PERUGIA - Clement Tabur batte Giovanni Fonio e vola in finale agli Internazionali Città di Todi. Di fronte c'è Luciano Darderi. Dopo le 3 ore e 38 minuti contro Moez Echargui ai quarti di finale, il ventitreenne di Reims ha vinto 7-5 4-6 6-3 la battaglia contro Fonio. Sabato alle 21 ci sarà la finale. In doppio niente da fare per Francesco Maestrelli e Samuel Vincent Ruggeri, sconfitti 6-3 6-4 da Roman Burruchaga e Orlando Luz. L'altra coppia in finale è quella brasiliana composta da Fernando Romboli e Marcelo Zormann, i due sono stati in grado di sconfiggere Boris Arias e Federico Zeballos per 6-3 6-4 .

Clement Tabur ha agguantato il pass per la prima finale Challenger della carriera.

Lo scorso anno a Meerbusch si era spinto in semifinale, senza riuscire però a superare l'ostacolo Zapata Miralles. «Sono stanchissimo - racconta - non so come sia riuscito a recuperare, ma sono venuti qui alcuni amici e mi hanno dato la carica. Credo sia merito loro». Le strade di Tabur e Darderi non si sono mai incrociate a livello professionistico, ma il transalpino non ha dubbi: «Sarà una grande finale. Contro Luciano parto aspettandomi un match intenso, quindi dovrò riposare bene».