Roland Garros, Musetti si arrende ad Alcaraz: lo spagnolo vince in tre set e va ai quarti

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz: finisce con una sconfitta per l'italiano. Lo spagnolo si aggiudica il match con il risultato 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio in favore dello spagnolo dopo appena 2 ore e 8 minuti. Alcaraz è stato nettamente superiore a Musetti in tutti i fondamentali.

D’altronde gli ha lasciato appena 7 game. Una sconfitta che sicuramente farà malissimo all’italiano. Vedremo se da questa scoppola riuscirà a rialzarsi per provare a migliorare e tornare più forte di prima.

I numeri

42 vincenti e 23 errori gratuiti per lo spagnolo. Saldo negativo invece per Musetti: 17-23.

Alcaraz ha ottenuto il 77% di punti con la prima di servizio: 43/56. Solo il 51% per Musetti: 27/53.