Roma, tifo da star per i campioni: il tennis regala emozioni in tribuna vip

C’è ancora tempo per gli appassionati di tennis e di Internazionali BNL. Le ultime quarantotto ore non tradiscono le attese e, nonostante la pioggia, hanno regalato a turisti e romani arrivati al Foro Italico, una giornata di semifinali dai toni accesi. Numeri da capogiro per le due maschili e per la finalissima femminile, con prospettive in salita per la manifestazione pronta a tagliare il traguardo dell’edizione 2023. Centinaia di migliaia i biglietti venduti, ben oltre le trecentomila presenze dichiarate dalla FITP, che ha accolto gli avventori sin dalle prime ore del mattino per i due scontri in programma, entrambi sold out per un gremito Campo Centrale.

E la terra rossa si scalda per la sfida tra Holger Rune e Casper Ruud.

Tra un incontro e l’altro si sono rincorsi i pareri sui campioni, con i pronostici del nazionale di padel Michele Bruno, seguito dal presidente di federazione Luigi Carraro. Sorridono ai flash i ‘Legend’ Fabio Galante, felice per la sua Inter in finale di Champions League, seguito da Luigi Mastrangelo e Anzhelika Savrayuk, con Diego Nepi e Vito Cozzoli, rispettivamente direttore generale e presidente di ‘Sport e Salute’, salutati dalla cantante Silvia Salemi in pausa dal suo programma radiofonico su Isoradio.

Voci da radio presenti nel villaggio anche Carolina Rey e Charlie Gnocchi, speaker di RTL 102.5 che scherzano con l’influencer Lucia Senesi de @larmadiodilulu. Tra il pubblico non sono mancati neanche Francesca Fialdini e Nanni Moretti, poi Claudia Conte e Lodovico Mazzolin, direttore Istituto Credito Sportivo, i giovani istruttori Alessio Fabroni e Luca Pesiri seguiti dal campione Lombardia Bernardo Galli e la collega Maria Sole Cotilli.