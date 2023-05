Internazionali tennis, Martina Navratilova premiata con la "Racchetta d'oro"

Prima della finale degli Internazionali d'Italia tra Holger Rune e Daniil Medvedev, al Centrale del Foro Italico la Federtennis ha consegnato la Racchetta d'Oro a Martina Navratilova, leggenda del tennis mondiale e vincitrice di ben 18 Slam. «Molti di voi sanno che ho passato un anno molto difficile, ma adesso sto bene - esordisce la campionessa, 66 anni, dopo aver ricevuto il riconoscimento dalle mani di Nicola Pietrangeli - Sono grata di essere qui con voi, ho sempre amato venire a Roma».

Martina venne per la prima volta agli Internazionali nel 1973. «Il tennis mi ha dato una vita sorprendente, che ho cercato di ricambiare mentre giocavo e anche dopo il ritiro. Questo sport è molto difficile, è una scuola di vita, insegna la perseveranza, a essere giusti e umili, perché nessun giocatore è più grande dello sport e sarà sempre così», aggiunge la Navratilova. «Anche se non ho mai vinto qui, ho sempre amato il pubblico romano e mi sono sempre sentita a casa - conclude l'ex tennista ceca - Grazie per tutti i ricordi del passato e per oggi, ricorderò per sempre questa giornata»