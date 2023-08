Luciano Darderi conquista gli Internazionali di Todi

TODI - Luciano Darderi è il nuovo campione della quindicesima edizione degli Internazionali Città di Todi. Nella splendida serata di sabato, sui campi del TC Todi 1971, il tennista italiano ha trionfato su Clement Tabur con lo score di 6-4 6-7(5) 6-1. La finale non ha tradito le attese del pubblico tuderte, che ha popolato gli spalti della rassegna per tutta la settimana. Nell’atto conclusivo sono arrivati i due atleti più meritevoli, entrambi hanno giocato per quella che sarebbe stata la prima vittoria Challenger della carriera, alla fine è stato il classe 2002 azzurro a togliersi questa soddisfazione. «La finale è stato un match tosto contro un rivale molto bravo. Nel secondo set ho servito per il match, ma ho avuto fretta. Durante il toilet break mi sono guardato allo specchio e ho pensato di dover ripartire ed esserci riuscito mi dà prova della mia crescita mentale».

Nel doppio, invece, hanno alzato le braccia al cielo i brasiliani Fernando Romboli e Marcelo Zormann, che si sono imposti per 6-7(13) 6-4 10/5 nella finale contro Roman Andres Burruchaga e Orlando Luz.