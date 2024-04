Jannik Sinner ha sconfitto Pavel Kotov nel terzo turno dell'Atp Madrid in due sete negli ottavi di finale sfiderà Karen Khachanov. Il tennista di San Candido ha battuto in due set il suo avversario, con il primo che ha visto bne cinque break di fila. Nel secondo, invece, Jannik si è reso protagonista di una grande rimonta. Khachanov, invece, ha sconfitto in due set Flavio Cobolli 7-5, 6-4.

