Berrettini salta il Roland Garros: «Non sono pronto». Fognini ci sarà

Gli amanti italiani di tennis dovranno attendere ancora per rivedere in campo Matteo Berrettini: il campione romano, 27 anni, 20esimo al mondo, non ha ancora smaltito la lesione di secondo grado agli addominali patita contro Francisco Cerundolo, nel terzo turno di Monte Carlo. Quell'infortunio, che a Matteo è costato sia l'Open di Madrid sia gli Internazionali di Roma, e ora gli impedirà di partecipare al Roland Garros. "Sto facendo progressi nel mio percorso di riabilitazione", scrive Matteo su una storia Instagram. Poi aggiunge che sarà pronto per l'ATP 250 di Stoccarda, in programma dal 10 al 18 giugno, (il torneo in cui l'anno scorso ha conquistato il suo sesto titolo nel circuito maggiore), ma non sarà pronto per Parigi. Così, dopo il dominatore Rafa Nadal, l'Open di Francia perde un altro protagonista. Berrettini, finalista a Wimbledon 2021, pochi giorni fa aveva annunciato il suo ritorno in campo al Country Club di Monaco.

Fognini giocherà al Roland Garros

Per un italiano che mancherà, ce n'è un altro, anche lui amatissimo dal pubblico azzurro, che ce la fa. Fabio Fognini, con la mancata partecipazione al Roland Garros di Marin Cilic, scala di un posto nell'entry list e a oggi prenderebbe parte al Roland Garros. Con il forfait di Berrettini, invece, è Aleksandar Kovacevic a prendere il suo posto.