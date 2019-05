Konta: «Mai dubitato delle mie qualità sulla terra rossa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono molto contenta di essere arrivata in finale qui a Roma. È la mia seconda finale più importante dopo Miami».sorride in conferenza stampa: è la prima finalista deglidi tennis. «E’ un grande risultato, tra i migliori della mia cariera. Non ho mai dubitato della mia abilità sulla terra», ammette la britannica 28enne numero 42 nella classifica Wta che batte in rimonta 7-5 5-7 6-2al Centrale del. Decisivo il terzo set, «in cui sentivo di essere in grado di mantener alto il livello». Insomma, una vittoria importante nonostante lo “svantaggio iniziale”: la Bertens aveva usufruito di un giorno di risposo in più per il ritiro diai quarti di finale.Nell’ultima partita del torneo Konta affronterà la vincente dell’altra semifinale, in programma sempre sul Centrale tra, la 23enne di Atene: «E’ una finale di un torneo, quindi non ci sarà mai una partita facile, chiunque sia l’avversario».