Sinner, quando gioca a Madrid? L'esordio forse contro Sonego. E può avvicinare Djokovic nel ranking Atp

Bisognerà ancora attendere qualche giorno per vedere in campo Jannik Sinner sulla terra rossa di Madrid. Il tennista azzurro, che partirà da testa di serie n°1 (visto il forfait di Djokovic), partirà dal secondo turno, dove affronterà il vincente tra Lorenzo Sonego e Richard Gasquet. Potrebbe, quindi, materializzarsi un derby tutto italiano già dalla prima partita.

Sinner in campo sabato 27 aprile

Sinner doveva scendere in campo venerdì 26 aprile, ma alla fine il suo debutto al Masters 1000 di Madrid avverrà sabato 27 aprile a partire dalle ore 11. Il vincente di questa sfida, al terzo turno, se la vedrà con uno tra Jordan Thompson e il vincitore del match tra Pavel Kotov e Albert Ramos Viñolas. Avendo saltato il torneo madrileno del 2023, Jannik non avrà punti da difendere, quindi non corre rischi particolari in ottica ranking. Anzi, il forfait di Djokovic apre nuovi scenari per la rincorsa di Sinner al primo posto. L'altoatesino non potrà superare il serbo a Madrid. L’italiano può arrivare al massimo a 9660 punti, vincendo il Masters 1000 ATP di Madrid.