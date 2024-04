Sinner: «Atp Madrid? Ecco come voglio prepararmi. Djokovic è il migliore e sono contento del secondo posto»

Nei prossimi giorni comincia l'Atp Madrid, con Jannik Sinner che scenderà in campo nel fine settimana. Le qualificazioni sono già cominciate e l'altoatesino aspetta solo di conoscere quale sarà il suo avversario nel secondo turno del Master 1000. In vista del torneo, il classe 2002 ha parlato a Supertennis: «Sono contentissimo di essere qui a Madrid. È un gran torneo e spero di poter giocare un bel tennis. Questa è la cosa più importante, poi vedremo come andrà. Il fatto di essere qui come numero 1 del seeding non mi porta nessuna pressione in più, è solo un grandissimo piacere. Per me non cambia nulla. Ho sempre faticato qui in passato, vediamo come andrà ora».

Le parole di Sinner

Sinner conosce anche le difficoltà che gli hanno impedito di giocare al meglio lo scorso anno e per cui sta cercando di prendere delle precauzioni: «Sicuramente è un torneo dove cercheremo di fare un ottimo lavoro fisico, soprattutto in palestra, poi vediamo come andrà.

Nella mia testa so che forse avrò qualche difficoltà in più però sono molto contento di essere qui a Madrid, l'anno scorso non ho giocato, speriamo di far bene quest'anno, i tornei più importanti poi saranno Roma e Parigi».

La corsa verso il numero uno del ranking Atp non gli mette pressione: «Diventare numero uno del mondo? So chi ha i punti da difendere e chi no, l'anno scorso non ho giocato benissimo sulla terra battuta ma sono contento di essere nella posizione in cui sono, cercheremo di fare meglio dell'anno scorso, se non ce la faccio ci saranno altri anni in cui potrò far meglio. So i punteggi ma per il momento non mi interessano tanto».

Infine, Sinner ha fissato l'obiettivo stagionale: «Se dovessi dirne uno primario per la stagione direi l'Olimpiade. Poi ovviamente c'è anche Roma e gli Slam, ma i Giochi sono un'altra cosa. Djokovic? Non facciamo paragoni, è lui quello che ha vinto più di tutti».