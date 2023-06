Domenica 11 Giugno 2023, 09:43

Grande attesa per l’inizio degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup che prenderanno il via oggi sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia, per concludersi domenica 18.

Ma l’attesa è anche per la presenza nel torneo di un grande campione come l’austriaco Dominic Thiem ex numero 3 del mondo (attualmente numero 92 Atp), e campione trionfatore negli Us Open 2020. Il grande tennista, che in carriera ha battuto tutti i campioni a partire da Federer per arrivare a Nadal, passando per Djokovic e Murray, giocherà nel torneo grazie alla wild card assegnata da Mef Tennis Events. Thiem sarà quindi il fiore all’occhiello del torneo, un motivo di attrazione in più per tutti gli appassionati. Sicuramente il ventinovenne viennese non è venuto a farsi una passeggiata in Umbria perché è alla ricerca di punti per tornare presto tra i grandi dopo un infortunio al polso destro che l’ha fermato per un anno.

Ma non sarà l’unico perché al via della manifestazione Atp Challenger 125, ci saranno infatti altri atleti del calibro di Pedro Cachin, 64 Atp, Albert Ramos-Vinolas, 67 Atp, Jaume Munar, 81 e Filip Krajinovic, 93. Delle due wild card a disposizione della Fitp beneficeranno Gianmarco Ferrari ed Edoardo Lavagno, che con la loro partecipazione portano a quota tredici le presenze azzurre nel tabellone principale.

Ma per i tifosi occhi puntati su Francesco Passaro attuale 128 al mondo il giocatore che gioca in casa e che proverà in tutti i modi ad affermarsi sui campi amici. Non solo perché per i tifosi della pattuglia azzurra scenderanno in campo Matteo Arnaldi, 106 del mondo, recentemente entrato nei primi cento e che oggi giocherà la finale del Challenger di Heilbronn. Ancora Giulio Zeppieri, 129, che all’ultimo Roland Garros ha superato le qualificazioni ed è arrivato al secondo turno del tabellone principale dove ha ceduto al finalista Casper Ruud in quattro set. Infine Flavio Cobolli, 159, che quest’anno ha passato le qualificazioni del master 1000 di Roma e del Roland Garros.