Internazionali tennis, un "intruso" davanti alla telecamera: scatta la foto challenge

L'intruso che irrompe davanti alla telecamera sotto la pioggia entra di diritto tra i meme della settimana. A ringraziarlo sono direttamente gli "admin" degli Internazionali BNL d'Italia. Siamo al Centrale dove da qualche ora si guarda il cielo come due innamorati a sognare un futuro insieme. Qui, più che di matrimonio, si parla però di meteo: continuerà a piovere? Quando vedremo Alcaraz? E Sonego? Poco prima che togliessero i teloni, un signore si è accorto di avere la telecamera proprio sopra la testa. E allora ne ha approfittato, piazzandosi davanti all'obiettivo. Frame subito catturato dai social e pubblicato sul profilo twitter del torneo: «Ciao, ti amiamo. Addio». Con 20 mila visualizzazioni possiamo dire che questo tifoso è "l'evento" di tennis più visto della giornata.

Tanto da far scarare il "photo challenge" con i fotomontaggi dei tifosi e non solo

Ok, this is escalating quickly.



LET THE PHOTOSHOP CHALLENGE BEGIN, best ones get a RT https://t.co/OK6ABSG2yz

