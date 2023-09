MIA Market: il Mercanto Internazionale dell'Audiovisivo annuncia i primi ospiti internazionali

Annunciati i primi ospiti internazionali della nona edizione del MIA Market, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo che, dal 9 al 13 ottobre si terrà a Roma nelle sue storiche sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini. Sarà attivato anche il servizio MIA Digital, che consentirà agli accreditati di accedere anche da remoto a tutte le sessioni (in diretta e on demand).

Si tratta di Nicole Clemens, presidente di Paramount Television Studios e Paramount+; Sara Bernstein, pluripremiata produttrice e presidente di Imagine Documentaries; Marge Dean di Skybound Entertainment; il regista e autore del film "Valzer con Bashir" Ari Folman; il produttore di Severance Nicholas Weinstock di Invention Studios e James Townley di Banijay.

Nato nel 2015 e diretto da Gaia Tridente, il MIA Market è il più importante evento di settore in Italia ed è uno dei mercati internazionali irrinunciabili, incentrato su coproduzione, strategie e modelli di finanziamento, vendita e distribuzione, work in progress, valorizzazione dei talenti e circolazione dei progetti.

