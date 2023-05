Zeppieri contro Altmaier poi il doppio con Musetti

E' il giorno dell'esordio di Giulio Zeppieri all'80esima edizione degli Internazionali d'Italia di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico il talento di Latina, ammesso come wild card, sfida nei 64esimi il temibile tedesco Daniel Altmaier alle 11 sul campo Pietrangeli.

«E' un avversario tosto, insidioso, in piena ascesa, ma se sfrutto le mie armi sicuramente posso farcela. Le chance sono buone, l'importante sarà mantenere alta la concentrazione e non abbassare la guardia, perché a questi livelli basta un attimo...». Lo sa perfettamente il 21enne mancino pontino, che si trova di fronte il teutonico di Kempen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, 24enne di 188 cm, proveniente dal doppio turno delle qualificazioni dopo aver estromesso in due rapidi set lo slovacco Jozef Kovalik (6-2, 6-4) e lo svedese Elias Ymer (7-6, 6-0).

L'identico percorso che "Zeppo" fece nel 2022 quando con due prodigiose remuntade battè lo slovacco Alex Molcan e il francese naturalizzato statunitense Maxime Cressy, entrando per la prima volta nel main draw di un torneo Masters 1000. Nell'avventura capitolina è seguito come un'ombra dal suo team dell'Horizon Tennis Home di Vicenza: il preparatore atletico sardo Massimiliano Pinducciu e il 56enne coach Massimo Sartori, un professionista che per oltre vent'anni è stato vicino all'altoatesino Andreas Seppi, oltre che agli altri azzurri Karin Knapp e Marco Cecchinato. E' lui che ha scoperto il talento di Jannik Sinner indirizzandolo nella scuola ligure di Bordighera di Riccardo Piatti che lo fece definitivamente esplodere.

La vigilia è stata tranquilla, con gli ultimi allenamenti e le analisi video su Altmaier, n. 65 del ranking Atp, quasi la metà di Giulio che occupa, invece, la 120esima posizione. Sulla carta il pronostico pende leggermente a favore del tedesco, che in carriera è arrivato al 53° posto del ranking un anno fa.

Chi passa troverebbe nel secondo turno il colored americano Frances Tiafoe, 25enne del Maryland, 12° nelle classifiche.

Ieri poi Zeppieri giocherà anche il torneo di doppio con l'amico Lorenzo Musetti con il quale raggiunse le semifinali junior nel 2019 agli Australian Open e l'anno prima agli Us Open. Sfideranno il britannico Daniel Evans e lo statunitense Ben Shelton con cui ha perso di recente nei quarti all'Open di Sardegna di Cagliari.

A Roma, tra le curiosità, nel ruolo di sparring partner, c'è anche il giovane terracinese Giulio Vittorini, amico di vecchia data di Zeppieri al Capanno Academy di Latina con il maestro Piero Melaranci. Nell'edizione 2022 palleggiò al "Pietrangeli" con la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina, che due mesi dopo, a luglio, vinse a sorpresa sull'erba di Wimbledon.