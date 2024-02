Lindsey Vonn: «Sinner mi ricorda Federer. Non sono sorpresa della vittoria dell'Australian Open»

«Ho sempre pensato che il fatto che sia stato un ex sciatore fosse un qualcosa di speciale, ed è questo aspetto che ovviamente ci ha fatti avvicinare. È un ragazzo abbastanza timido, davvero umile e sempre molto gentile». Così Lindsey Vonn, ex campionessa di sci con all'attivo 87 vittorie in Coppa del mondo e un oro olimpico, ha descritto Jannik Sinner parlando con il sito dell'Atp: «Ha una concezione dello sport davvero eccellente, e credo che parte di questo provenga anche dallo sci. È una cosa di cui abbiamo parlato insieme qualche volta», ha aggiunto ancora la trentanovenne stella americana.

I due si erano conosciuti due anni fa, complice un'uscita sugli sci tra le montagne care all'altoatesino, un'occasione in cui fu la stessa sciatrice a dichiararsi stupita dalle abilità dimostrate dal giovane azzurro: «È molto alto, e più sei alto e più difficile andare sugli sci. Ma è stato come vederlo giocare a tennis: molto fluido ed elegante, riesce a curvare molto bene e sembra fare tutto senza sforzo».

Sinner, che non ha mai nascosto la sua passione per gli sci, dichiarando successivamente di aver «dirottato» sul tennis perché «nello sci se fai un errore è decisivo», ha realmente impressionato Vonn al punto da farle dichiarare al sito dell'Atp, rievocando quell'uscita sulla neve, «di sentirsi nervosa accanto a lui perché avevo paura che potesse farsi male.

Ma vedendolo in azione - ha poi sottolineato ancora - ho capito che non sarebbe successo perché è davvero bravo nonché molto elegante».

Anni di amicizia hanno però permesso a Vonn di apprezzare la maturazione e la crescita del ventiduenne azzurro culminata due settimane fa con il primo successo in uno Slam agli Australian Open: «Non sono sorpresa del suo successo in Australia - ha ancora dichiarato Vonn ad Atptour.com - pensavo anzi che riuscisse a vincerlo prima, ma di sicuro sarà un giocatore che continueremo ad apprezzare per molto tempo ancora. E ad essere onesta, mi ricorda davvero Roger (Federer, ndr) in alcuni aspetti. In particolare, sembra non avere alcuna paura e che lasci tutto in campo a prescindere da quale sia la situazione che sta affrontando».