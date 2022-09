Tennis, Laver Cup: Federer si allena con Tsitsipas prima dell'addio

Roger Federer è tornato in campo ad allenarsi alla O2 di Londra con Stefanos Tsitsipas in vista della Laver Cup. Sarà l'ultimo torneo per il campione svizzero, come annunciato da Federer nei giorni scorsi. Il fuoriclasse di Basilea ha abbracciato Bjorn Borg, capitano del Team Europe, che nell'evento londinese affronta il Team World, guidato da John McEnroe. (LaPresse)