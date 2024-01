Sinner, forfait a Marsiglia: l'annuncio dopo il trionfo in Australia

Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Marsiglia, in programma dal 5 all'11 febbraio. Gli organizzatori del torneo hanno dato l'annuncio ufficiale del forfait del tennista azzurro, fresco di vittoria agli Australian Open.

Non sono stati resi noti i motivi della non partecipazione di Sinner all'Atp Marsiglia dove il talento italiano è reduce dall'eliminazione al secondo turno contro Fils.

Il suo miglior risultato nel torneo, invece, è stato il quarto di finale nel 2021. Nell'annuncio viene spiegato che sono in corso contatti per offrire una wild card a Zverev, semifinalista in Australia. A Marsiglia dovrebbero giocarre con una wild card l'azzurro Matteo Berrettini e Denis Shapovalov.

SINNER 😵forfait Open 13 Provence 2024



En négociation Zverev

Réponse dans la journée pic.twitter.com/lMdDfvfpof — Open 13 Provence (@Open13) January 29, 2024