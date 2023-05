Internazionali Tennis, sorteggio tabellone maschile alle ore 18:30

Dopo la splendida cornice di Colle Oppio, con uno sguardo sul colosseo. Gli Internazionali BNL di Roma aspettano il sorteggio del tabellone principale maschile. Evento che si terrà presso la Scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna, a partire dalle 18:30. "Anfitrioni" dell'evento saranno l'azzurro Lorenzo Musetti e il n.6 Atp Andrey Rublev, accompagnati dalla greca Maria Sakkari (n.8 Wta). In attesa di scendere in campo sul serio, l'italiano più atteso del momento si è goduto un bagno di folla al Foro Italico. Jannik Sinner è stato l'uomo di giornata, accolto con un affetto incredibile dai tifosi romani nelle due, ore di allenamento, dalle 12 alle 14, con Francesco Passaro. Una training session di qualità per l'altoatesino, l'uomo su cui gli appassionati di tennis azzurri ripongono le proprie speranze per gli Internazionali di Tennis, vista anche l'assenza per infortunio di Matteo Berrettini.

Sinner-Djokovic, che sfida in allenamento!

Sinner, dopo aver terminato in anticipo il torneo a Barcellona nei quarti contro Musetti, si è preso qualche giorno di riposo per arrivare in fondo al torneo. Per lui, la prima apparizione risale al 2019, nelle prequalificazioni battè proprio Musetti ottenendo una wild card per il tabellone principale. Adesso, con la gente sugli spalti che urla il suo nome, le responsabilità sono tante; prima tra tutti, migliorare i quarti di finale dell'anno scorso. Anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti scaldano i motori: ieri i due si sono allenati insieme, con tanto di simpatico selfie finale. Per il carrarese, è un buon momento sulla terra rossa, visti gli ottimi risultati a Montecarlo e Barcellona. Il torinese dal canto suo agli Internazionali del 2021 riuscì a strappare un set a Novak Djokovic.