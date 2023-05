Swiatek: «L'atmosfera di Roma è incredibile, soprattutto quando fanno il tifo per te...»

La numero uno al mondo, proprio mentre in sala stampa arriva l'eco del sostegno dei tifosi per Sinner, fa i complimenti al pubblico di Roma e agli Internazionali BNL d'Italia. Iga Swiatek si gode il successo con la Vekic che l'ha portata a quarti di finale: «Ho giocato bene alcuni punti importanti, quando ero sotto pressione. Sono contenta di aver superato con concentrazione quei momenti. I miei alti e bassi? Non saprei, posso dire che sono stata paziente in alcuni momenti sapendo che potevo migliorare. Però non riesco dire il motivo di questi cambiamenti». Ai quarti di finale troverà Elena Rybakina, un traguardo raggiunto anche con la spinta arrivata dagli spalti: «L'atmosfera al Foro Italico è incredibile, soprattutto quando i tifosi di Roma sono con te. L'entusiasmo della gente è bello, speriamo di poter continuare a dare spettacolo».