Internazionali tennis, Rybakina-Ostapenko: match sospeso per la seconda volta

E' stato interrotto il match tra Elena Rybakina e Jelena Ostapenko al Centrale. La seconda semifinale WTA degli Internazionali BNL d'Italia è momentaneamente sospesa a causa della pioggia che sta cadendo sul Foro Italico. Al momento le due tenniste si trovano sul 6-2; 2-4 per Elena Rybakina. Dopo circa dieci minuti la pioggia ha dato una tregua e ora il match sta per riprendere. Come non detto, la Ostapenko non vede le linee e dopo due punti persi ha chiesto all'arbitro di sospendere la partita di nuovo. Giocatrici di nuovo negli spogliatoi e i teloni fanno il loro ingresso sulla terra rossa.

Internazionali BNL d'Italia, l'ucraina Kalinina in finale