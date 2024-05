Sinner, in diretta la conferenza stampa per gli Internazionali di Roma

Gli Internazionali di Roma sono ormai pronti a cominciare, ma senza uno dei grandi protagonisti: Jannik Sinner. L'altoatesino era il più atteso di tutti, ma non potrà prendere parte al torneo a causa di un problema all'anca. Questo lo ha costetto a dare forfait a Madrid e per non perdere il Roland Garros, il classe 2002 ha deciso di saltare la Capitale. Una scelta non facile, ma dettata anche dalle necessità della classifica Atp, con Djokovic che può perdere il primo posto.

Sinner, niente Internazionali ma sarà a Roma per la conferenza stampa domenica alle 15