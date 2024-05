Rublev trionfa a Madrid: il russo batte Auger-Aliassime in tre set (4-6, 7-5, 7-5) e si aggiudica il Masters 1000 spagnolo

È Andrej Rublev a trionfare sulla terra rossa di Madrid. Il tennista russo supera il canadese Auger-Aliassime in 3 set (4-6, 7-5, 7-5), ribaltando l'andamento del primo set. Il russo si aggiudica il Masters 1000 spagnolo, il primo trofeo madrileno della sua carriera. Nell'albo d'oro del Madrid Open si aggiunge anche il nome di Rublev che dimostra grande maturità nel ribaltare una partita che si era fatta complicata.

Rublev batte Auger-Aliassime e vince il Madrid Open

Auger-Aliassime ha gestito molto bene il primo set ma poi ha iniziato a subire la crescita di Rublev. Anche i problemi fisici hanno complicato la partita del canadese che ha chiamato più di una volta i fisioterapisti in campo per un problema muscolare. Aliassime è rimasto in campo fino alla fine ma certamente non al meglio della condizione, riuscendo a portare comunque il terzo set sul 5-5. Lo scatto finale del russo ha chiuso i giochi, regalando a Rublev il sedicesimo titolo Atp in carriera. Non è stata certo una prova semplice per Rublev che molto più agevolmente si era sbarazzato nei turni precedenti di Griekspoor e Fritz; ad eccezione di Carlos Alcaraz con cui ha dovuto ribaltare la sconfitta del primo set, vincendo al terzo.

Arrivava da 4 sconfitte consecutive prima di Madrid, ma ha dimostrato di essere tornato, soprattutto a livello mentale con 5 successi sulla terra rossa spagnola.