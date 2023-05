Internazionali Tennis, il programma di sabato 20 maggio: ci sono le semifinali

Penultimo giorno a Roma. Agli Internazionali si scende in campo per le semifinali. E tutti quelli che all'inizio si pensava ci potessero essere non ci sono. O per meglio dire quasi tutti. Lasciati ormai per strada Sinner, Djokovic e Alcaraz, sul Centrale domani scendono in campo gli "altri", quelli che hanno avuto la forza e il coraggio di essere qui. Ad un passo dalla gloria. E allora andiamo a vedere gli accoppiamenti e gli orari dei match. Due incontri belli caldi, visto che tra quelli che scenderanno in campo non corre buon sangue. E alcuni di loro nel corso della propria carriera non se le sono di certo mandate a dire

CAMPO CENTRALE

Ore 13,00: Rune-Ruud

A seguire: Medvedev-Tsitsipas