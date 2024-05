Internazionali Roma, il tabellone femminile. Sorteggio duro per Jasmine Paolini: Azarenka, Sakkari e Rybakina sulla sua strada

Jasmine Paolini farà il suo esordio al secondo turno degli Internazionali di Roma contro la vincente del match tra Petra Martic e Mayar Sherif. Sorteggiati questa mattina gli accoppiamenti dei tabelloni maschili e femminili nella cornice di Fontana di Trevi di fronte a centinaia di turisti che, tra un lancio della monetina e un selfie, hanno assistito ai sorteggi del Master 1000 di Roma.

La strada di Jasmine Paolini

Paolini, prima azzurra nel tabellone e n.11 del seeding, è stata sorteggiata nella parte bassa del tabellone e dunque dal lato della Sabalenka (n.2). Paolini non avrà un tabellone facile, considerando un potenziale terzo turno contro Vika Azarenka, un ottavo contro Maria Sakkari e un possibile quarto di finale (ancora una volta) contro Elena Rybakina.

Nel tabellone femminile spicca al primo turno il derby azzurro tra Lucrezia Stefanini e Vittoria Paganetti, mentre Lucia Bronzetti e Martina Trevisan giocheranno rispettivamente contro Sofia Kenin e Julija Putinceva. Qualora Trevisan vincesse al secondo turno troverebbe la testa di serie n.1 del torneo Iga Swiatek. Wild card per Sara Errani che al primo turno affronterà Amanda Anisimova. Presenti ai sorteggi il direttore del torneo, Paolo Lorenzi e l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e la due volte campionessa a Roma, Elina Svitolina. «È un onore per noi, volevamo unire a un torneo che è tra i più importanti al mondo dei luoghi unici che solo Roma può offrire creando foto opportunity. Sarà un torneo che entrerà nella storia», ha detto l'assessore.

WTA Roma, il sorteggio

Il 1° turno delle italiane

[11] PAOLINI (Ita) bye (al 2° turno Sherif o Martic)

BRONZETTI (Ita) vs Kenin (Usa)

COCCIARETTO (Ita) vs Q

[WC] TREVISAN (Ita) vs Putintseva (Kaz)

[WC] ERRANI (Ita) vs Anisimova (Usa)

[WC] STEFANINI (Ita) vs [WC] PAGANETTI (Ita)

[WC] PEDONE (Ita) vs Q

[WC] BRANCACCIO (Ita) vs Siniakova (Cze)

[WC] DI SARRA (Ita) vs Q

[WC] PIGATO (Ita) vs Rogers (Usa)

I potenziali quarti di finale

[1] Swiatek (Pol) vs [6] Vondrousova (Cze)

[3] Gauff (Usa) vs [7] Zheng (Chn)

[5] Sakkari (Gre) vs [4] Rybakina (Kaz)

[8] Jabeur (Tun) vs [2] Sabalenka

I match di 1° turno da seguire

M. Andreeva vs Badosa (Esp)

Davis (Usa) vs Kerber (Ger)

Bogdan (Rou) vs Fernandez (Can)

Osaka (Jpn) vs Burel (Fra)

Vekic (Cro) vs Tsurenko (Ukr)