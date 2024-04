Atp Madrid 2024, Berrettini non ci sarà: torna in campo direttamente a Roma

Dopo il forfait all'Atp di Monaco, ecco che arriva anche la seconda rinuncia per Matteo Berrettini che non ci sarà neanche all'Atp Madrid. Il tennista romano classe 1996 ha deciso di non prendere parte al torneo che si giocherà sulla terra rossa della capitale spagnola. Una scelta che ha spiazzato i suoi tifosi che, però, non saranno delusi. Il ritorno in campo del classe 1996 è previsto per gli Internazionali di Roma, manifestazione dove può fare bene e che si gioca nella sua città natale. Salvo wild card dell'utimo minuto, Berrettini non prenderà parte ad altri tornei fino a quello romano. Al suo posto è entrato in tabellone il colombiano Daniel Galan.

Il ventottenne ha spinto motlo a Phoenix, Miami e Marrakech (dove ha conquistato anche il titolo) e a causa della fatica ha deciso di prendersi una pausa. Fin'ora non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del team del tennista italiano, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non dovrebbero esserci problemi muscolari per lui. Probabile, quindi, che Berrettini abbia deciso di prolungare la preparazione fisica in vista degli Internazionalie del Roland Garros.