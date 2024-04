Sport in chiaro sulla Rai, dalle Olimpiadi al Giro d'Italia fino agli Europei. In diretta una partita al giorno degli Internazionali di Roma

«Tutto lo sport, ovunque, minuto per minuto». Questo lo slogan scelto dalla Rai per presentare il palinsesto sportivo di questa seconda parte di 2024. Un programma ricco di eventi: dall'Europa League - si parte giovedì sera con Milan-Roma - alle Atp Finals, in chiaro pure per i prossimi due anni. Ma tra primavera ed estate le ore di diretta saranno tantissime: solo per le Olimpiadi di Parigi, a differenza di quanto successo a Tokyo (200), saranno 360. Non ci si annoierà.

LE PAROLE

Soddisfazione per i vertici della tv pubblica. Con l'Ad Roberto Sergio che ha sottolineato come «la presenza dell'azienda è importante e molto significativa. Abbiamo voluto dimostrare la centralità dello sport con la maglia azzurra che sarà protagonista». Giampaolo Rossi, direttore generale, ha invece sottolineato come «la Rai è nata con lo sport. Il primo annuncio, settant'anni fa, quando è nata la televisione, è stato quello di un programma sportivo». Centralità anche per Rai Play, che nel corso degli ultimi tre anni «ha trasmesso 900 eventi in esclusiva» ha detto la direttrice Elena Capparelli. «Non solo il racconto dell'evento, ma anche il racconto del territorio durante il Giro D'Italia» ha spiegato Francesco Pionati direttore di Radio Rai. La corsa rosa sarà trasmessa anche su Rai Italia, quindi visibile anche per le persone che vivono all'estero. Mentre il direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi, ha svelato il ritorno di «Dribbling, alle 13,30 come al solito, ma anche 31 partite dell'Europeo, 22 in prima serata, con ricci prepartita e anche con le notti azzurre».

INTERNAZIONALI E OLIMPIADI

Una partita al giorno anche per gli Internazionali BNL di Roma. In chiaro, senza nessun costo per gli utenti. Questo è un altro segnale che manda la tv di Stato per venire incontro alle esigenze degli spettatori. Poi le Olimpiadi e anche per la prima volta le Paralimpiadi, sempre da Parigi, che saranno trasmessa su Rai 2. Il Tour de France, gli Europei in Germania, gli Europei di Atletica (con Marcell Jacobs) e la Coppa Davis. Tutto in diretta. E proprio sugli Internazionali ha parlato, tra tutti gli altri ospiti presenti (Carlo Mornati, Capo Delegazione Olimpica, Giada Borgato, Davide Cassani, Paola Celli, Bruno Giordano, Sebino Nela, Stefano Pantano, Ubaldo Righetti e Stefano Tilli), in collegamento Adriano Panatta:«Tornerò dopo molti anni al Foro Italico - ha detto - e sono felice di farlo insieme a voi.

L'Italia è la prima forza Mondiale del tennis internazionale».