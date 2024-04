Berrettini, 28esimo compleanno con allenamento: festeggia ma è già in campo con il fratello

Il 12 aprile ha compiuto 28 anni ma non ha perso tempo con troppe celebrazioni. Matteo Berrettini, dopo aver festeggiato ieri sera in famiglia il suo compleanno, stamattina era già al lavoro sul campo numero 1 del Circolo Canottieri Aniene.

Berrettini in campo col fratello e con i genitori in tribuna

Una seduta alla vecchia maniera: papà Luca seduto a bordo campo, mamma Claudia ed i nonni in tribuna, il fratello Jacopo dall’altra parte della rete a fare da sparring.

Matteo domenica sarà a Barcellona, dove si tratterrà una settimana con il suo nuovo tecnico Roig, per preparare al meglio L'Atp di Madrid, in programma dal 22 aprile al 5 maggio, ma soprattutto il torneo del Foro Italico di Roma, dove Matteo giocherà nella sua città natale da padrone di casa. Torneo che lo ha visto già inserito in tabellone. L’impressione dice di una condizione psicofisica (c’era anche Stefano Massari, che ha un po’ modificato ma mai interrotto il suo rapporto di collaborazione con Matteo) o almeno così è sembrato ai molti soci incuriositi dallo spettacolo. Matteo è già in modalità preparazione in vista del proseguo della stagione sulla terra rossa.