Atp Madrid 2024: quando c'è il sorteggio, regolamento e i prossimi avversari di Sinner

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo sulla terra rossa di Madrid. Al Master 1000 che precede gli Internazionali di Roma, il tennista italiano sarà testa di serie numero 1. Nessun altro azzurro è mai stato in questa posizione, con Djokovic che ha reso possibile il "sorpasso" nel seeding grazie al suo forfait. Il serbo, infatti, non giocherà nella capitale spagnola con Roland Garros che rappresenta il suo vero e proprio obiettivo. Alla vigilia del torneo di Madrid c'è il sorteggio che decide il tabellone e decreta anche quali saranno gli avversari di Sinner.