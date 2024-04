Ruud si prende la rivincita e conquista l'Atp di Barcellona: battuto Tsitsipas in due set (7-5, 6-3)

La vendetta è servita. Casper Ruud si prende la rivincita a distanza di una settimana da Montecarlo e batte Stefanos Tsitsipas nella finale dell'Atp 500 di Barcellona. Il norvegese trionfa sulla terra rossa catalana e conquista il primo trofeo 500 della sua carriera.

Atp Madrid 2024: quando c'è il sorteggio, regolamento e i prossimi avversari di Sinner

Il match

Vittoria in due set (7-5, 6-3) per Ruud che, a differenza della finale persa nel Principato sette giorni fa, gioca un tennis più aggressivo e riesce a sfruttare i punti deboli del greco. Il primo set risulta molto combattuto ma gestito bene dal norvegese, soprattutto a livello mentale. Nel secondo set Ruud prende il sopravvento e chiude con un 6-3. Prima volta in un 500, fin ora aveva vinto solo tornei 250. Il norvegese si impone a Barcellona in quella che ad oggi è la vittoria più importante della sua carriera e manda un bel segnale ai rivali in vista di Madrid e soprattutto del Roland-Garros. Dopo il dominio spagnolo per tre anni consecutivi a Barcellona con le vittorie di Nadal nel 2021 e Alcaraz nel 2022 e 2023, si ribalta lo scenario e a vincere questa volta è un norvegese.