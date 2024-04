Sinner, quando gioca? Data, orario e dove vedere i prossimi incontri di Jannik all'Atp Madrid

Jannik Sinner comincia a scaldare i motori e tra un allenamento e un complimento di qualche leggenda del tennis si prepara per l'Atp Madrid. Il torneo, uno dei Master 1000 del circuito, si tiene sulla terra rossa della capitale spagnola, non il terreno favorito dell'altoatesino. Il classe 2002 scenderà in campo come testa di serie numero 1 grazie all'annuncio del ritiro di Djokovic dal torneo madrileno. Questo rende Jannik il primo italiano ad essere prima testa di serie in una manifestazione Atp.

