Alcaraz-Djokovic, diretta. Primo set 2-5, il break del serbo al quarto gioco

Aggiornamenti in evidenza

Manca sempre meno alla prima semifinale del Roland Garros. Carlos Alcaraz sfiderà Novak Djokovic per un posto in finale. Lo spagnolo, numero uno del mondo, va a caccia del secondo slam della sua giovane carriera, dopo aver vinto lo scorso anno gli US Open. Il serbo invece, numero tre del ranking Atp, ha collezionato 22 slam, ma soltanto due trionfi al Roland Garros, nel 2016 e nel 2021.