Atp Montecarlo, i risultati degli italiani: Musetti sconfitto da Djokovic, anche sonego eliminato da Humbert

Si ferma il sogno degli altri italiani all'Atp Montecarlo, con solo Jannik Sinner ad aver passato il turno conquistando i quarti di finale. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti hanno abbandonato il tabellone del torneo monegasco a causa delle rispettive sonfitte con Humbert e Djokovic.

Stasera proprio Sonego è stato eliminato dal torneo nel match serale contro il francese, che ha vinto in tre set 5-7, 6-3, 6-1. Il primo era stato portato a casa dal tennista di Torino che, però, non è riuscito a evitare la rimonta del transalpino che ha ottenuto il passaggio del turno. Ai quarti di finale, questo affronterà Casper Ruud.

Nulla da fare per Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic. L'italiano si è arreso per 7-5, 6-3 in un incontro molto tirato, soprattutto nel primo set. Il carrarese ha iniziato bene, strappando anche un break al numero 1 al mondo.

Ha anche avuto tre palle di servizio sul 40-0 per portarsi sul 5-3, ma, complice una tattica polemica del serbo con l'arbitro ed con il pubblico, l'italiano ha perso concentrazione e si è fatto recuperare perdendo il game. Nole affronterà ai quarti Alex De Minaur: l'australiano, che non ha ancora perso un set a Montecarlo, ha eliminato il connazionale Alexei Popyrin per 6-3, 6-4.