Salernitana-Lazio, probabili formazioni: Romagnoli e Rovella non si allenano, ma nessun allarme. Vecino in crescita

A Formello si è entrati nel vivo della preparazione alla sfida con la Salernitana. Per l'Arechi passeranno molte delle speranze per la corsa Champions della Lazio, che d'ora in avanti non si potrà più permettere passi falsi. Sarri sta continuando a ripetere proprio questo concetto ai suoi calciatori, che da qui alla fine del girone di andata avranno tutte sfide abbordabili sulla carta a parte l'unico big match rimasto, ovvero quello con l'Inter capolista. L'obiettivo perciò sarà ripartire subito con tre punti a Salerno, anche se Mau avrà alcune defezioni importanti.

Lazio, Romagnoli e Rovella non si allenano

Ovviamente non ci sarà Luis Alberto poiché squalificato e Casale per il nuovo stiramento all'adduttore destro. Sicuramente non è destinato a giocare dal 1' Vecino, oggi riapparso in gruppo solo per le prove tattiche senza contrasti e che al massimo andrà in panchina all'Arechi dopo la lesione al gluteo destro. Va verso il rientro l'allarme Romagnoli, oggi ancora ai box, ma domani atteso col resto dei compagni. Stesso discorso per Rovella, che nel pomeriggio è rimasto in palestra poiché affaticato anche lui. Per sostituire entrambi sono stati aggregati dalla Primavera i giovani Ruggeri e Nazzaro.

Riscaldamento, prove tattiche, partita a campo ridotto e calci da fermo: questo il classico programma dell'antivigilia che verrà replicato nella rifinitura mattutina di domani prima di partire verso la Campania.