Lazio, tutti in gruppo tranne Zaccagni. Ballottaggio Kamada-Guendouzi a centrocampo

Tutti a disposizione o quasi. Dopo le conferenze stampa di presentazione di Guendouzi, Sepe e Mandas, la Lazio si è ritrovata sul campo a Formello per cominciare a fare sul serio in ottica Juventus. Sabato ci sarà molto in ballo dopo la bella vittoria di Napoli e Sarri pretenderà una prestazione simile a quella del Maradona per annullare i due passi falsi fatti con Lecce e Genoa. Sicuramente sarà opportuno avere una squadra a totale disposizione e salvo imprevisti sarà così poiché il tecnico oggi ha allenato il gruppo quasi al completo.

Tutti in gruppo tranne Zaccagni per gestione

Attivazione tecnica e atletica, poi squadra divisa per reparti. Questo il programma di oggi pomeriggio nel quale si è visto anche Pedro dopo l’assenza nell'allenamento mattutino dedicato al lavoro di forza, che lo spagnolo ha svolto nelle strutture interne di Formello. Centrocampisti e attaccanti con Martusciello, difensori più Rovella con Sarri per la fase tattica e infine partita a campo ridotto che ha concluso le operazioni. Questo il programma odierno al quale hanno partecipato anche tutti i reduci dalle Nazionali tranne uno, ovvero Zaccagni.

L’esterno, in campo ieri sera a San Siro con l'Italia per 58 minuti contro l’Ucraina, ma domani atteso col resto dei compagni. Aggregati dalla Primavera anche i giovani Renzetti, Dutu, Ruggeri e Saná Fernandes. La seduta di antivigilia di domani sarà prevista nel pomeriggio. Al momento l’unico dubbio di formazione per Sarri è a centrocampo col ballottaggio tra Kamada e Guendouzi che resterà apertissimo fino al fischio d'inizio dell'Allianz Stadium.