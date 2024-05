La Lazio rischia di sbancare San Siro con Kamada, ma Dumfries salva la festa dell'Inter nel finale (1-1)

La Lazio ci crede contro l'Inter, ma viene bloccata sul più bello. I biancocelesti fanno la voce grossa a San Siro e sino all'87' restano in vantaggio grazie al gran gol di Kamada, ma Dumfries con un colpo di testa rende amaro il finale di gara per il club capitolino. La squadra di Tudor raggiunge la Roma al sesto posto, ma con gli scontri diretti a sfavore e una partita in più. Motivo per il quale è grande il rammarico per una vittoria che sembrava ormai alla portata a qualche minuto dal fischio finale.

Inter-Lazio, Vecino stende Lautaro ma per Sacchi non è rigore e il Var non interviene: cosa è successo

L'Inter sbatte su Provedel, la Lazio allunga con Kamada

Poche sorprese dalle formazioni ufficiali. Inzaghi schiera la classica formazione titolare, compreso il rientrante Acerbi, mentre Tudor conferma tutte le sorprese della vigilia, soprattutto Rovella e Pellegrini dal 1', oltre che il ritorno di Provedel, subito decisivo a tu per tu con Thuram al 3'. L'Inter sbaglia, la Lazio no grazie a una grande azione di Castellanos vanificata però dal Var. I biancocelesti sono attenti e in partita, e poco dopo ci provano ancora con Zaccagni. I padroni di casa fanno fatica a trovare le misure, ma al 28' rischiano in due occasioni di trovare il gol, entrambe con Dimarco, ma Provedel si supera in tutte e due le situazioni. Dal canto suo la Lazio attende il momento giusto per colpire e al 33' ci riesce. Kamada riceva dal limite da Rovella e col sinistro fulmina Sommer per l'1-0 degli ospiti, stavolta convalidato.

Un guizzo meritato sia per il giapponese che per i biancocelesti, che nel finale della prima frazione si chiudono bene e lasciano le briciole alla squadra di Inzaghi.

La Lazio tiene fino all'87', ma Dumfries la ferma sul pari

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo. La Lazio lascia pochi spazi e l'Inter fatica terribilmente a trovare spazi. Per registrare la prima occasione dei nerazzurri bisogna attendere il 58' con il colpo di testa di Barella parato dal solito Provedel, che sull'angolo seguente è salvato dal palo dopo l'incornata di Lautaro in anticipo su Patric. Una doppia fiammata che sveglia la squadra di Tudor, pericolosissima al 62' col diagonale dell'ex nerazzurro Vecino, di poco al lato. Inzaghi capisce che serve cambiare qualcosa, così punta su Carlos Augusto, Dumfries e Frattesi, mentre la Lazio risponde con Hysaj e Guendouzi. Gli ospiti tengono alta la concentrazione e abbassano i ritmi dell'Inter, mentre Tudor cambia anche i trequartisti inserendo Felipe Anderson e Luis Alberto. I biancocelesti sembrano in controllo e addirittura sprecano una chance in contropiede con Castellanos che all'87' pagano caro visto che Dumfries svetta su Marusic e impatta alla perfezione la punizione di Sanchez per l'1-1, nata proprio da un fallo di Felipe Anderson sull'olandese. Ultima emozione di un finale che brucia soprattutto alla Lazio, che torna a pari punti con la Roma in attesa della gara dei giallorossi.