Lazio, Mandas: «Non ci ho pensato due volte a venire qui. Un onore crescere accanto a Provedel»

Stavolta tocca a Christos Mandas presentarsi con la Lazio. Il giovane portiere greco, acquistato per circa un milione di euro dall’Ofi Creta (più il 10% sulla futura rivendita), quest’anno lavorerà come terzo, ma con la possibilità di scalare le gerarchie già dalla prossima stagione visto che è considerato un grande promessa sia in Grecia che dallo stesso staff di Sarri. Nel frattempo ecco come si è presentato ai canali ufficiali biancocelesti: «Credo di aver giocato abbastanza bene il campionato dello scorso anno, così la Lazio mi ha cercato e mi ha avvicinato. Non ci ho pensato due volte e sono venuto qui. Lo volevo tantissimo».

Christos Mandas si presenta

E ancora: «Sono un portiere a cui piace leggere la partita, mi piace aiutare la squadra in questo modo e i difensori possono fidarsi.

Lavoro per raggiungere gli obiettivi di gruppo, tutti vogliamo sicuramente conquistare titoli e trofei perché è quello che ha più valore. Posso imparare molte cose, i compagni mi hanno già aiutato tantissimo negli allenamenti, sono molto bravi con me, sono eccezionali. Spero di continuare così perché è molto importante per me».

Infine sulla sua nuova squadra: «Difficile dire un preferito. Seguivo già la Lazio e mi piacevano in tanti: molti giocatori e in particolare Provedel, che ha fatto un’annata eccezionale. Per me è un onore, sono molto fortunato di poter lavorare con lui, per me è un sogno diventato realtà. Con lui posso imparare moltissimo e nel poco tempo che ho passato qui sento di essere già cresciuto tanto».