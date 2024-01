Napoli, infortunio per Meret: quando torna, quante partite salta e tempi di recupero

Il 2024 per il Napoli non comincia nel migliore dei modi, con Alex Meret che si è infortunato nella partita contro il Monza dello scorso fine settimana. Oggi, l'estremo difensore ha svolto gli esami strumentali per capire quale sia l'entità dell'infortunio. Da questi è emersa una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso sinistro che terrà fuori il giocatore per diverso tempo. Confermate, quindi, le sensazioni dei tifosi avute durante la gara con i brianzoli subito dopo lo stop del numero 1.

Spalletti: «Superlega? Perso lo stupore di Davide che batte Golia. Lo Scudetto a Napoli un viaggio sui binari della follia»