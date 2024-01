Milan, quattro gol al Cagliari (4-1): doppietta di Jovic, primo sigillo di Traoré e rete di Rafael Leao

Il Milan non fallisce e passa ai quarti di Coppa Italia vincendo 4-1 contro il Cagliari. Decisiva la doppietta di Jovic, il primo sigillo in rossonero di Traore e la rete di Rafael Leao. Il Diavolo sfiderà la vincente di Atalanta-Sassuolo, in campo domani. Stefano Pioli punta a vincere un trofeo – vista anche l’eliminazione prematura (e inattesa) dell’Inter – che manca dal lontano 2003. Cerca di farlo a modo suo, puntando sul turnover e su quattro Under 20: Simic, Jimenez (debutto in assoluto con la casacca del Diavolo), Traore e Romero.

Kevin Zeroli, chi è il baby del Milan subentrato a Loftus-Cheek contro il Sassuolo: ruolo, età e carriera

Milan-Cagliari, la cronaca

Il Cagliari inizia bene con due occasioni nei primi quattro minuti – clamorosa quella di Petagna, con Mirante che si rifugia in angolo con un miracolo – per poi crollare e alzare bandiera bianca. Jovic è il grande protagonista. Prima si divora il vantaggio calciando addosso a Radunovic, poi firma una doppietta che apre le porte dei quarti al Milan. Il vantaggio arriva al 29’: lancio di Theo Hernandez, controllo di Jovic, Hatzidiakos non riesce a contrastare il serbo e palla in gol. Il Cagliari non riesce a reagire. Ci prova soltanto con una punizione di Mancosu, ma il tiro è da dimenticare. Ed ecco che arriva il raddoppio del Diavolo. Siamo al 42’: Jankto perde palla nella metà campo rossonera, Theo Hernandez si fa 80 metri palla al piede e serve Jovic, che raddoppia grazie anche a un intervento non proprio impeccabile di Radunovic. Nella ripresa arriva subito il tris. L’azione parte da Jimenez, terzino della Primavera di Ignazio Abate: cross in area di esterno destro, liscio di Chukwueze, palla per Traore che va in gol. Nel finale accorcia Azzi e segna anche Rafael Leao. Finisce 4-1 per i rossoneri, che volano ai quarti.