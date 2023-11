Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni: out Marusic. Kamada e Vecino in pole, Immobile spera

Terminata anche la rifinitura in ottica Feyenoord in casa Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati oggi alle 15:30 circa con il classico allenamento di vigilia della Champions League con il primo quarto d’ora aperto ai media. Torello, attivazione atletica e rapidità. Dopodiché spazio alle prove tattiche in cui Sarri è entrato nel vivo della preparazione alla sfida, per la quale oltre a Casale (comparso in campo per un lavoro differenziato col pallone) non avrà a disposizione nemmeno Marusic per i fastidi alla caviglia destra che ancora lo tormentano.

Lazio-Feyenoord: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Sarri

Le probabili scelte di Sarri in ottica Feyenoord

In base a quanto visto nel centro sportivo biancoceleste, sarà una Lazio molto vicina quella vista nelle sfide contro l’Atletico Madrid e il Celtic. Tra i pali ovviamente toccherà a Provedel. Dinanzi a sé il numero 94 avrà gli acciaccati Patric e Romagnoli come centrali, mentre sulle fasce toccherà a Hysaj e uno tra Lazzari e Pellegrini. A centrocampo Kamada e Vecino vogliono tornare a completare il trio mediano con Luis Alberto. Davanti infine Felipe Anderson e Zaccagni procedono verso una maglia, mentre tra Immobile e Castellanos sarà ancora ballottaggio. Slot invece salvo sorprese ritroverà Wieffer a centrocampo. Dietro ha Trauner a disposizione, ma il centrale non è ancora pronto. Davanti ovviamente tutto ruoterà attorno a Gimenez.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale, Marusic.

Diffidati: -

Squalificati: -

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. All.: Slot.

Indisponibili: Minteh.

Diffidati: -

Squalificati: -