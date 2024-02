Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi giovedì 22 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Film, serie tv, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dal nuovo episodio di "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1 alla nuova puntata di "Terra amara" su Canale 5, passando per "Splendida cornice" su Rai 3, saranno moltissimi i programmi a disposizione del pubblico da casa. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 22 febbraio, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Grande Fratello, pagelle: Federico e il misterioso nonno (4), Beatrice versione Pierrot (5), Simona Tagli effetto tisana di Angela dei Ricchi e Poveri (7)

Rai 1, ore 21.30: Doc - Nelle tue mani 3 (Fiction)

Va in onda stasera su Rai 1 "Doc - Nelle tue mani 3", la serie in cui Luca Argentero interpreta il Dottor Fanti. Arrivati alla quinta puntata, manca sempre meno alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia sembra avere la testa da tutt'altra parte. Anche Doc fatica a gestire i mille impegni: c'è la riunione con i finanziatori e poi c'è Carolina, in città per qualche giorno.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Grande Fratello crolla ma vince (un grande bah), il doc su Sanremo non fa cantare, Chi l'ha visto? garanzia

Rai 2, ore 21.20: Anna (Film)

L'inconfondibile stile di Luc Besson, fra décor europeo e confezione da kolossal ad alta tensione: è il film "Anna", in onda stasera alle 21.20 su Rai 2. Trasferitasi da Mosca a Parigi, la giovane e bellissima Anna Poliatova, diventa in poche settimane una delle indossatrici più ricercate nel circuito del prêt a porter. Ma si scopre ben presto che la ragazza è un'agente del Kgb, anzi la donna di punta dell'agenzia che l'aveva reclutata qualche anno prima strappandola a una marginale esistenza da fuorilegge: Anna viene incaricata, a livello internazionale, di giustiziare tutti i potenziali nemici della Russia.

Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai 1 la nuova puntata: anticipazioni, cast e trama della fiction con Luca Argentero

Rai 3, ore 21.20: Splendida cornice (Show)

Torna stasera su Rai 3 "Splendida Cornice", il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti in studio, Margherita Buy - al cinema con la sua prima regia del film "Volare" - Ascanio Celestini, Milena Gabanelli e Vinicio Capossela, con un omaggio a Freak Antoni degli Skiantos. E ancora, l'ingegnera ecologista Annalisa Corrado, Daniel Roher regista del documentario "Navalny", Daniel Ezralow con una performance coreografica da lui firmata e in collegamento, la G-Lab di Correggio. Come sempre, il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i "competenti": cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell'irresistibile Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana; l'avvocata civilista e scrittrice Ester Viola; Alberto Grandi docente universitario in Storia dell'alimentazione; e la psicoanalista junghiana, esperta di sogni, Flaminia Nucci. I loro interventi sono le boe attraverso cui si dipana il programma, insieme al controllo ortografico di Andrea Maggi e alla preziosa rubrica letteraria di Piero Dorfles. "Autoradio" della trasmissione e accompagnamento per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola "Ballo" Balestri.

Rete 4, ore 21.20: Dritto e rovescio (Approfondimento)

Nuovo appuntamento con «Dritto e Rovescio», il talk show in onda in prima serata su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata di oggi, l'intervista al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito alle più urgenti questioni di politica estera, come la morte di Alexej Navalny e le prossime elezioni in Sardegna. Tra gli ospiti in studio, Claudio Borghi, Pierfrancesco Majorino, Alessia Morani, Stefano Bandecchi, Giuliano Granato, Susanna Ceccardi e Diana De Marchi.

Canale 5, ore 21.20: Terra amara (Soap)

Dopo il consueto appuntamento pomeridiano, torna stasera su Canale 5 "Terra amara", la soap opera turca amatissima dai telespettatori. Nell'episodio serale, Cetin piange sulla tomba della sua amata Gulten e sembra non riuscire a dare più un senso alla sua vita. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall'incidente e Hakan va a trovarla portandole un regalo. Anche Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan: è convinto, infatti, che l'uomo controlli da vicino tutti gli spostamenti di Zuleyha e confida a Cetin i propri sospetti. Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem che l'avverte di un grave incidente occorso al mulino; la donna si mette subito in macchina per raggiungere il luogo, ma viene rapita da Ozhan ed Erdil e portata da Colak.

Terra amara, oggi doppia puntata: dalle dimissioni di Uzum al rapimento di Zuleyha, le anticipazioni

Italia 1, ore 21.20: Le Iene presentano - Inside (Inchieste)

Torna stasera su Italia 1 "Le Iene presentanao - Inside", lo spin-off del programma condotto da Max Angioni e Veronica Gentili. Al centro della puntata, l’inchiesta di Matteo Viviani e Riccardo Festinese dedicata al mondo dell’alimentazione. Il business dell’industria alimentare è uno dei più redditizi al mondo. Ma cosa comporta? Cosa c’è davvero in quello che mangiamo? Viviamo tempi nei quali è sempre più difficile trovare cibo di qualità, cibo che in massima parte è contagiato dai pesticidi. Quello etichettato come biologico, invece, risulta spesso troppo costoso. L’inchiesta di Matteo Viviani, attraverso le testimonianze di esperti del settore, si pone l’obiettivo di renderci più consapevoli delle nostre scelte alimentari.

La7, ore 21.15: Piazzapulita (Attualità)

Alexey Navalny, il più importante oppositore di Putin, è stato ucciso dal Cremlino? Che influenza ha la propaganda russa in Italia sui partiti di governo? Che conseguenze avrà il voto alle regionali in Sardegna sugli equilibri politici nazionali? Queste alcune delle questioni di cui si discuterà nella nuova puntata di Piazzapulita in onda stasera dalle 21.15 su La7, nel corso della quale si tornerà anche sull'inchiesta sui beni confiscati alla mafia in Sicilia. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna Politkovskaja uccisa in Russia; Michele Serra; lo storico dell'arte Tomaso Montanari; il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la professoressa di filosofia teoretica dell'Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare; i giornalisti Marianna Aprile, Mario Calabresi, Fabio Dragoni, Francesco Specchia e Federico Rampini; il deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana Ismaele La Vardera; Vittoria Baldino (M5S); Giorgio Mulé (FI) e il Presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

TV8, ore 20.55: Europa League - Roma vs Feyenoord (Sport)

Torna lo sport su TV8. In occasione dei sedicesimi di finale di Europa League, la Roma di Daniele De Rossi si prepara ad affrontare all'Olimpico il Feyenoord. Dopo l'1-1 dell'andata, come finirà stasera? Chi riuscirà ad accedere agli ottavi?

Roma-Feyenoord, sold-out all'Olimpico. I dubbi di formazione: ballottaggio sull'out sinistro

Canale NOVE, ore 21.25: Only Fun Comico Show (Show)

Torna stasera su Canale Nove l'appuntamento con «Only Fun Comico Show», lo spettacolo comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers.