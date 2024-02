Roma-Feyenoord, niente rigore per il fallo su El Shaarawy e il Var non interviene: cosa è successo

Roma-Feyenoord prosegue tra le polemiche, con i giallorossi che hanno cheisto a gran voce un calcio di rigore. Al 57' Stephan El Shaarawy è stato atterrato dentro l'area mentre cercava di servire il pallone a Spinazzola sulla fascia. A contendergli il possesso, però, c'era Beelen che invece di calciare la sfera ha colpito solo l'attaccante numero 92. Grandi proteste da parte dei calciatori, ma anche dei tifosi che sui social hanno chiesto a gran voce il penalty, chiedendosi anche dove sia il Var.

Cosa è successo

L'attaccante era andato su un pallone a mezz'aria per servire Spinazzola sulla fascia. Al momento del lancio sull'out di sinistra, è arrivato Beelen che ha cercato di spazzare e liberare l'area. Nel tentativo, però, ha colpito solo il polpaccio dell'ex Milan che si è accasciato a terra chiedendo poi l'intervento dei medici in campo. L'arbitro non ha ravvisato nessun penalty però con la gara che è continuata.

L'altro episodio

Già nel primo tempo aveva fatto motlo discutere il gol di Gimenez. Secondo i tifosi della Roma, infatti la rete era da annullare perché l'attaccante degli olandesi aveva colpito il pallone con il braccio.

Il Var questa volta è intervenuto controllando se la rete fosse regolare e il giudizio è stato positivo per il Feyenoord che ha festeggiato l'1-0.