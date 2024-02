La Roma elimina il Feyenoord, la vendetta è social: «E pure st'anno ci siamo visti»

La Roma ha eliminato il Feyenoord dall'Europa League ai calci di rigore. La vittoria non è stata festeggiata solo in campo dai calciatori, ma la società ha deciso di togliersi qualche soddisfazione anche sui social, dove aveva dato vita a un botta e risposta proprio con gli olandesi. Sul profilo X dei giallorossi è apparso lo screen di un video del Feyenoord in cui si legge: «Ora dovete guardarci», riferito all'approdo in Champions League degli olandesi, mentre la Dybala e compagni erano "solo" in Europa League. I giallorossi, però, hanno risposto a questa provocazione con la tipica ironia romana: «E pure st'anno ci siamo visti».

Quando tutto è cominciato

Ad accendere la miccia della rivalità è stato lo steso Feyenoord che in estate aveva publicato un video in cui era raffigurato Mourihno in lacrime per la finale di Budapest persa e il mancato approdo in Champions della Roma.

Nella competizione, invece, c'erano proprio gli olandesi che sono stati eliminati e sono scesi in Europa League. Proprio qui il sorteggio ha voluto che le due squadre si incontrassero ancora e la Roma si è tolta un sassolino dalla scarpa punzecchiando ancora gli avversari.